Halo: Campaign Evolved ist Gold geworden.

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Gute Nachrichten, Halo-Fans! Halo Studios hat offiziell bestätigt, dass Halo: Campaign Evolved "Gold" erreicht hat und nun für den Start Ende Juli bereit ist.

Während der Hauptstart am 28. Juli stattfinden wird, wenn alle Spieler die Standard Edition des Spiels ergattern und Master Chiefs erstes Abenteuer auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erneut erleben können, gibt es eine Early-Access-Phase für diejenigen, die die Premium Edition erwerben, die ab dem 23. Juli Zugang zu fünf Tagen Early Gameplay gewährt.

Nur mit dem Kampagnenelement von Combat Evolved bringt Campaign Evolved "die ursprüngliche Geschichte neu aufgebaut mit hochauflösender Grafik, aktualisierten Zwischensequenzen, verfeinerten Steuerungen und einem brandneuen Abenteuer mit drei Missionen." Es wird solo, im Zwei-Spieler-Splitscreen-Koop auf Konsolen und auch im Vier-Spieler-Online-Koop spielbar sein, wobei Crossplay und Cross-Progression unterstützt werden.

Angesichts all dem: Wirst du dir eine Halo: Campaign Evolved Kopie sichern?