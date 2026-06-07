Halo: Campaign Evolved, präsentiert in einem spannenden Trailer, wird im Juli veröffentlicht

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Eine der spannendsten Präsentationen auf Microsofts Showcase war Halo: Campaign Evolved. Es waren nicht nur atemberaubende Grafiken, neue Gegner und ikonische Charaktere, sondern auch völlig neue Features. Wir konnten Ausschnitte von drei brandneuen Missionen sehen, die ein Jahr vor den Ereignissen der Hauptkampagne im ersten Spiel spielen.

Es bleibt abzuwarten, was diese Missionen der Erzählung hinzufügen werden, aber wir werden Charaktere sehen, die im Original nicht vorhanden sind – wie zum Beispiel Brutes und in diesem Fall möglicherweise einer der Anführer des Covenant. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen. Das Spiel erscheint am 28. Juli 2026 für Xbox Series S/X, PC und Xbox Cloud. Bist du motiviert, die Originalkampagne noch einmal zu spielen?

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