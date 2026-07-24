Halo: Campaign Evolved im Epic Launch-Trailer gezeigt

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Das war für viele, die Halo: Campaign Evolved am Donnerstag spielen wollten, nachdem sie eine teurere Edition mit einem früheren Veröffentlichungsdatum gekauft hatten, etwas enttäuschend. Es stellte sich heraus, dass nicht jeder das Spiel zum Laufen bringen konnte, und erst ein paar Stunden später war alles wieder normal. Es bleibt abzuwarten, ob die Betroffenen in irgendeiner Weise entschädigt werden.

Unabhängig davon ist das Spiel sehr unterhaltsam. Unsere Rezension wird in Kürze erscheinen, aber in der Zwischenzeit teilen wir gerne den Launch-Trailer.

Campaign Evolved ist ein sehr aufwendiges Remake des ursprünglichen Abenteuers von Master Chief, allerdings fehlt ihm der Mehrspielermodus. Da es sich um ein komplettes Remake und kein Remaster handelt, wurde auch das Gameplay teilweise modernisiert, sodass Master Chief Zugang zu Features wie Sprinten, Waffen aus späteren Teilen der Serie und sogar Online-Koop für bis zu vier Spieler hat (und natürlich ist auch klassischer Splitscreen-Koop-Modus verfügbar).

Sehen Sie sich das untenstehende Video an, um einen Vorgeschmack auf Master Chiefs Rückkehr zu dem Abenteuer zu bekommen, das alles vor 25 Jahren begann.