Halo: Campaign Evolved beeindruckt sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox

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Seit gestern ist Halo: Campaign Evolved jetzt auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X erhältlich, selbst für diejenigen, die keine teurere Edition gekauft haben. Seit seiner Veröffentlichung haben die Technikexperten von Digital Foundry das Spiel genauer betrachtet, um herauszufinden, wie sich dieser historisch bedeutende Titel (das erste Halo mit Unreal Engine 5 und natürlich Master Chiefs erster Auftritt auf der PlayStation 5) abschneidet. Hat Halo Studios Sonys Konsolen die Liebe geschenkt, die sie verdienen?

Glücklicherweise scheint die Antwort auf diese Frage ja zu sein. Digital Foundry ist im Allgemeinen sehr zufrieden und stellt unter anderem fest, dass die PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen mit 60 Bildern pro Sekunde laufen und "in Bezug auf Bildqualität und Gesamtpräsentation effektiv auf Augenhöhe sind." Auch Xbox Series S-Besitzer können zufrieden sein, denn obwohl bestimmte Elemente reduziert wurden und die Auflösung niedriger ist, die Konsole schafft es, "die gleichen Kerntechnologien der Unreal Engine 5 wie ihr leistungsstärkeres Schwestersystem zu nutzen" – alles bei 60 Bildern pro Sekunde.

Der Gewinner unter den Konsolen ist jedoch die PlayStation 5 Pro, die eine bessere Bildqualität und eine flüssigere Bildrate bietet. Wenn du im Qualitätsmodus spielst, kannst du dich auch auf eine etwas höhere Auflösung freuen.

Digital Foundry kommt daher zu dem Schluss, dass Halo: Campaign Evolved "auf allen Plattformen sehr zu empfehlen ist" und stellt fest, dass es "eine nahezu perfekte Präsentation für Unreal Engine 5" ist.

Wir haben das Spiel bereits rezensiert, und ihr könnt hier lesen, was wir davon hielten.