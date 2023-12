Halo bestätigt Februar-Start für Staffel 2 im Trailer

Eine Youtube-Beschreibung ruinierte einen Teil der Überraschung, aber es ist immer noch schön, eine offizielle Bestätigung zusammen mit einem weiteren sehr aufregenden Goodie am Ende eines sehr aufregenden Tages für Fans von TV-Shows zu erhalten.

Wir haben einen Trailer erhalten, der bestätigt, dass Staffel 2 der Halo-Serie am 8. Februar auf Paramount + gestreamt wird. Es gibt uns auch einen Vorgeschmack auf all die Action und das Drama, das uns erwartet, wenn der wahre Kampf gegen die Allianz beginnt, also kann man hoffen, dass dieser Kampf viel besser wird als das, was wir letztes Jahr bekommen haben.