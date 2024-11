Halo 5 wird laut früherem Entwickler "niemals" auf den PC kommen

HQ

Halo 5: Guardians wurde bereits Ende 2015 veröffentlicht, und seitdem haben wir nicht allzu viel vom Master Chief und seiner Geschichte gesehen. Natürlich haben wir Halo Infinite im Jahr 2021 bekommen, und es gibt immer noch Spieler, die sich an die Master Chief Collection wenden, um sich an die guten alten Zeiten zu erinnern, aber Halo 5 bleibt schwer fassbar, da es nur über Xbox One erhältlich ist.

Die Fans haben sich schon seit einiger Zeit gewünscht, dass das Spiel auf den PC kommt, aber der ehemalige Entwickler Tyler Owens glaubt nicht, dass es dazu kommen wird. In einem Gespräch auf X/Twitter (via TheGamer) sagte Owens Folgendes zu einem Fan, der um eine PC-Portierung bat.

"Ich wünschte, aber es wird nie passieren. Ich denke, der Hafen, der in Betracht gezogen wurde, stieß auf erhebliche technische Hürden und wurde verworfen."

In Spielen kann man die meiste Zeit nie wirklich nie sagen, daher werden die Fans immer noch auf eine Veröffentlichung auf dem PC hoffen, aber die Hauptfrage ist, ob damit Geld verdient werden kann. Wenn technische Hürden im Weg stehen, wäre der einzige Weg für Microsoft, sie zu umgehen, wenn ein Gewinn über die Hürden hinweg gerochen werden kann. Wenn man bedenkt, wie lauwarm die Reaktion beim Start auf Halo 5: Guardians war, ist es in der Schwebe, ob viele Leute auf einer neuen Plattform dafür bezahlen würden.