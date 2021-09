Halo 5: Guardians weiterhin nicht für PC geplant

HQ

Vor ein paar Tagen ist ein internes Dokument des Streaming-Dienstes "Geforce Now" vom Grafikkartenhersteller Nvidia ins Internet gelangt, auf dem jeden Menge Titel gelistet wurden, die es bislang noch gar nicht für den PC gibt. Das Unternehmen hat bereits klargestellt, dass es sich bei der Liste um eine Ansammlung von Spielen handle, die das Unternehmen gerne anbieten würde - aber nicht zwangsläufig in der Zukunft auch in ihren Service aufnehmen kann.

An dieser Stelle könnte die Geschichte eigentlich enden, doch manche Menschen klammern sich sehr lange an die Hoffnung. Einer der Titel, der auf der PC-Plattform gelistet wurde, ist Halo 5: Guardians, das ihr bislang nur auf der Xbox spielen könnt. Alle anderen Halo-Spiele sind längst auf dem PC erhältlich, deshalb haben die Fans nachgefragt, ob der jüngste Titel im Halo-Universum nicht auch portiert werden kann. Der Community-Manager von 343 Industries, Brian Jarrard, findet deutliche Worte:

"Vielleicht war dieser [Eintrag] für "H5: Forge", aber ich kann bestätigen, dass es keine Pläne gibt, [Halo 5: Guardians] auf den PC zu bringen. Wir wissen, dass es eine gewisse Nachfrage dafür gibt, aber wie bereits erwähnt, das ist momentan nicht [im Bereich des Möglichen]. Das Studio konzentriert sich voll und ganz auf Infinite und MCC. Ich werde nicht 'nie' sagen, aber derzeit ist nichts im Gange."