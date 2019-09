Halo 5: Guardians ist das meistverkaufte Xbox-One-Spiel in den USA

Die Wirtschaftsanalysten der NPD-Group haben kürzlich Verkaufsdaten zum Konsumverhalten des US-Gaming-Marktes veröffentlicht und darin festgestellt, dass Spider-Man noch immer das meistverkaufte PS4-Exklusivspiel ist. Nach weiteren Untersuchungen sind sie zu dem Entschluss gelangt, dass Halo 5: Guardians auf dem Thron der Xbox One sitzen muss. Senior Analyst Mat Piscatella hat die Daten aus den letzten Jahren verarbeitet und zeigt auf, dass es bei den Amerikanern großes Interesse an Forza Horizon 4, Gears of War 4 und Halo: The Master Chief Collection gibt.

Bei plattformübergreifenden Spielen, die auf mehreren Konsolen erschienen sind, führt natürlich GTA V die Verkaufsliste an, gefolgt von mehreren Call-of-Duty-Spielen. Man muss beachten, dass sich die US-Verkaufscharts nicht sonderlich gut auf Europa übertragen lassen, da Europäer zum Beispiel sehr in den virtuellen Fußball verliebt sind, was sich entsprechend auf die hiesigen Verkaufslisten auswirkt.