Halo 4 macht sein PC-Debüt mit Halo: The Master Chief Collection

You're watching Werben

Halo 4 erscheint am 17. November im Rahmen der Halo: The Master Chief Collection auf dem PC. Der vierte Ableger soll gleichzeitig das letzte Spiel in der Spielesammlung sein und beinhaltet laut Trailer eine ''Komplett überarbeitete Kampagne''.

Zuvor machte sich Halo 3: ODST im September auf den Weg auf unsere Computer. Mit Halo 4 besitzt die PC-Version der Halo: The Master Chief Collection also schon bald genau dieselben Inhalte, wie ihr Gegenstück auf der Konsole.

Werdet ihr die Gelegenheit nutzen und nächste Woche erneut die Rolle des Master Chief einnehmen?