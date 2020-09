Halo 3: ODST wird am 22. September in Master Chief Collection abgeworfen

In Halo 3: ODST hat uns Bungie zur Abwechslung mal nicht in den Mjolnir-Schutzanzug des Master-Chiefs gesteckt, sondern in die bemalte Rüstung eines erfahrenen Elitesoldaten der UNSC. 2009 erschien das Game auf der Xbox 360 und obwohl sich beim Gameplay nicht viel verändert hat, unterscheidet sich der Titel sehr deutlich von den anderen Ablegern in Bungies Sci-Fi-Geschichte. Heute haben wir erfahren, wann PC-Spieler endlich in die Schuhe eines Helljumpers schlüpfen dürfen.

343 Industries wird die PC-Version von Halo 3: ODST am 22. September veröffentlichen. Das Game wird in die Master Chief Collection aufgenommen und alternativ zum Preis von 10 Euro einzeln verkauft. Im Xbox Game Pass steht der Titel ebenfalls bereit und da das Abo morgen auf Android-Geräte ausgeweitet wird, könnt ihr den Titel ab nächste Woche dann theoretisch sogar via Smartphone spielen. In jedem Fall müsst ihr New Mombasa vor der Verglasung bewahren und die Erde gegen die Allianz verteidigen.