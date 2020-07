You're watching Werben

Wie sich herausstellt, konnten wir euch bislang keine Rezension von Halo 3 auf Gamereactor Deutschland anbieten. Das liegt daran, dass mein Kollege und guter Freund Christian Gaca erst 2009 mit der Webseite angefangen hat, während Bungies Spiel 2007 auf der Xbox 360 veröffentlicht wurde. Seitdem wurde Halo 3 auf der Xbox One als Teil der Master Chief Collection aufgenommen und erneut veröffentlicht. Diese Woche ist der legendäre Sci-Fi-Shooter das erste Mal auf dem PC erschienen, was ein mehr als solider Grund für mich war, diesen Klassiker auf einem weiteren Gerät zu installieren und die Erfahrung erneut zu genießen. Die Frage ist natürlich, wie sich das Game nach mehr als zwölf Jahren schlägt?

Beginnen wir mit der Geschichte, die den heftigen Cliffhanger am Ende von Halo 2 aufgreift. Ich persönlich finde, dass die Kampagne nicht ganz die Kirsche auf der Sahnetorte ist, aber sie trifft auch nach all den Jahren noch die richtigen Noten. Nach der Bruchlandung auf der Erde wird der Chief mit seinem neuen Koop-Kumpel, dem Gebieter, konfrontiert. Bei diesem dritten Ausflug müssen das unwahrscheinliche Paar und ihre Verbündeten gegen die Streitkräfte der Allianz kämpfen, um die Galaxie selbst zu retten. Um die Sache noch schlimmer zu machen, mischt auch die Flood wieder mit - der Einsatz könnte also kaum höher sein. Die Ereignisse ergeben nicht ganz so viel Sinn, wenn ihr die ersten beiden Titel (oder drei, wenn man das Prequel Reach mitzählt und die Saga chronologisch durchspielen möchte) nicht gespielt habt. In der Master Chief Edition stehen euch auf dem PC (Windows Store) und auf den Xbox-Plattformen aber alle vorherigen Titel zur Verfügung, deshalb ist das kein Problem. Ich schlage vor, dass ihr am Anfang beginnt und euch bis zu Halo 3 vorarbeitet, anstatt diesen Teil zum Ausgangspunkt eures Abenteuers zu machen.

Wie es Tradition ist, ist das Gunplay in Halo 3 erstklassig und das ist ein Bereich, der bis heute Bestand hat. Es gibt eine Reihe von Waffen, die eine einzigartige Funktion auf dem Spielfeld erfüllen, sei es in der Kampagne oder im Mehrspielermodus. Wie sehr Bungie diesen Bereich des Game-Designs beherrscht, haben sie im ähnlich nuancierten Destiny jahrelang unter Beweis gestellt und diese Expertise muss ja irgendwo herrühren. Der große Unterschied zwischen Teil 3 und allen Spielen, die seitdem von Bungie und von 343 Industries stammen, ist das Tempo. Halo 3 ist ein Spiel seiner Zeit und das Gameplay ist spürbar langsamer als bei neueren Shootern. In Reach (dem nächsten Spiel von Bungie und dem letzten Halo-Ausflug des Studios) ging es bereits um einiges schneller voran und in Halo 4 oder in Destiny war das Tempo noch einmal deutlicher spürbarer. Versteht diese Bemerkung bitte nicht als Kritik, denn ich genieße die bewusste Bewegung und das unverwechselbare Gefühl, das man bekommt, wenn man den Master Chief (oder den Gebieter) kontrolliert. Es datiert die Erfahrung aber ein wenig.

Halo 3 war wahrscheinlich der Höhepunkt der Reihe.

Eine Sache, die nicht ganz so anmutig gealtert ist, ist die KI. Die Feindtypen verhalten sich unterschiedlich, denn Brutes oder die beliebten Grunts stellen die Spieler vor wechselnde Herausforderungen, was man zu jedem Zeitpunkt berücksichtigen muss. Manchmal werdet ihr jedoch feststellen, dass unsere Feinde mächtig dumme Dinge tun und dieses Verhalten lässt sich sogar provozieren. Eine Paradebeispiel sind die Brutes, die auf Vorsprüngen stehen und ihr Blasenschild nach unten werfen, obwohl ihnen das dort gar keinen Schutz bietet. Jetzt wo ich das hier gerade schreibe, bekomme ich allerdings das Gefühl, dass ich vielleicht ein wenig die Haare spalte, denn die KI in Halo 3 ist immer noch sehr brauchbar.

Ein weiterer besprechenswerter Teil des Pakets ist die grafische Präsentation. Natürlich kann der legendäre Spartaner John 117 mittlerweile nicht mehr so gut verbergen, dass er doch einige Jahre auf dem Buckel hat. Die Zeit wartet also wirklich auf niemanden, nicht einmal auf einen Supersoldaten. Es spricht jedoch für die Qualität von Bungies ursprünglicher Vision, dass die Erfahrung mehr als ein Dutzend Jahre nach der Veröffentlichung noch Bestand hat. Die auffälligen Alien-Designs, die gestochen scharfen Animationen, die hervorragend auf Explosionen reagieren, die durchdachte Zusammensetzung der Level; all das zeichnete Halo 3 2007 als ausgezeichnetes Spiel aus und es sieht auch 2020 noch verdammt gut aus.

Ebenfalls beachtenswert ist die Audioseite der Produktion. Die Spracharbeit ist von höchster Qualität mit unvergesslichen Auftritten und Textzeilen von Synchronsprechern, wie Steve Downes (der den stoischen Master Chief spielt) und Jen Taylors überragender Leistung als Cortana. Auch Keith David unterstützt die Geschichte als Gebieter hervorragend, während Ron Perlman Admiral Hood und Terrence Stamp den Prophet der Wahrheit zum Leben erwecken. Die Klanglandschaft wirkt im Vergleich zur hochwertigen Sprachausgabe etwas weniger opulent, doch letzten Endes werden beiden Facetten vom Soundtrack von Marty O'Donnell die Show gestohlen. Insbesondere das epische Chorthema, mit dem wir beim Starten des Spiels begrüßt werden, ist wirklich ikonisches Zeug, das die Fans noch heute im Schlaf mitsummen können. Die gesamten Produktionswerte von Halo 3 waren 2007 überragend und sind es auch heute noch.

Wie alle drei Spiele, die zuvor auf dem PC veröffentlicht wurden, ist Halo 3 in Anbetracht seines Alters in hervorragender Form.

Und damit wären wir endlich bei meinem Lieblingsteil von Halo 3 angelangt, dem Mehrspielermodus. Das langsame Tempo der Kampagne überträgt sich auf die Online-Arena, aber alles ist so perfekt auf das festgelegte Tempo des Spiels abgestimmt, dass es schwierig ist, einen schwerwiegenden Fehler zu finden, der über die Tatsache hinausgeht, dass das langsamere Gefühl möglicherweise nicht jedermanns Geschmack ist. Die alte Benutzeroberfläche wurde in dieser Version verworfen und stattdessen in das moderne Gewand des Master Chief Collection eingespeist, in der die Spieler problemlos auf alle Karten und Modi zugreifen können. Die Karten selbst sind großartig und schön abwechslungsreich, obwohl die Steuerung mit Maus und Tastatur das Gefühl bestimmter Level geringfügig verändert (das gilt auch für die Kampagne, da man auf Reichweite etwas effektiver ist). Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Spielmodi und Karten bauen, da die Schmiede wieder mit dabei ist. Hier toben sich die kreativen Fans aus und es gibt immer etwas Spannendes zu tun.

Wie alle drei Spiele, die zuvor auf dem PC veröffentlicht wurden, ist Halo 3 in Anbetracht seines Alters in hervorragender Form. Genau wie die Vorgänger können wir die Bildrate in die Höhe treiben, unser Sichtfeld anpassen, es gibt Unterstützung von Ultra-Wide-Monitoren und vieles mehr. Die Sammlung selbst ist eine unumgängliche Reise durch eines der größten und besten Videospiel-Franchise aller Zeiten und bietet Dutzende wirklich unvergesslicher Missionen, sowie einen üppigen Mehrspielermodus. Meiner Meinung nach ist der knappe Preis sehr respektabel, wenn man bedenkt, was alles enthalten ist: Ein großartiges Science-Fiction-Abenteuer, das sich seine hervorragende Form mit Grazie bewahrt hat, sowie ein dickes Multiplayer-Paket, das Fans von Sci-Fi-Shootern glücklich macht. Es ist unumgänglich, diesen Klassiker auf den PC zu spielen.