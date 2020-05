Halo 2 Anniversary entfacht Bürgerkrieg innerhalb der Allianz nächste Woche auf dem PC

Einige Social-Media-Accounts von Microsoft haben diese Woche angedeutet, dass Halo 2 Anniversary in Kürze auf dem PC veröffentlicht wird - mittlerweile gibt es eine formale Bestätigung. Das Remake vom zweiten Kapitel des legendären Sci-Fi-Shooters wird am 12. Mai als Update ein Teil von Halo: The Master Chief Collection auf dem PC. Der Inhalt ist für alle Besitzer des Basisspiels (40 Euro) kostenlos verfügbar, kann jedoch auch einzeln gekauft werden (zum Preis von 10 Euro). Aktive Abonnenten vom Xbox Game Pass spielen das Teil gratis und können bereits jetzt auf der Xbox One auf Halo 2 zugreifen. Als nächstes arbeitet 343 Industries an Halo 3, dem Höhepunkt der Saga.