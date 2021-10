Halloween-Spuk Junkenstein's Revenge bis November in Overwatch verfügbar

HQ

In Overwatch könnt ihr derzeit wieder "Süßes oder Saures" spielen. Blizzard hat am Abend acht neue Event-Skins eingeführt und den Spielmodus "Junkenstein's Revenge" zurückgebracht, der bis zum 2. November spielbar sein wird. Vier Spieler kämpfen in dieser Arena-Herausforderung gegen immer stärker werdende Gegnerwellen und sporadisch auftretende Bosse, während Modifikatoren den Stellungskrieg ein wenig aufwirbeln. Nach einigen Runden ist standardmäßig Schluss, aber ihr könnt euch an einer Endlos-Herausforderung versuchen, um euer Können auf die Probe zu stellen.

Gleichzeitig warten auf die Spieler die üblichen Sammelaufgaben, die eure investierte Lebenszeit kosmetische Anpassungsgegenstände umwandelt. In müsst in einer Woche 27 Spiele abschließen (ein erzielter Sieg verringert diese Zahl um den Wert 1), um ein Spieler-Icon, ein Emote und letztendlich einen gruseligen Skin für einen der folgenden Charaktere freizuschalten: Im Zeitraum vom 12. bis zum 19. Oktober schaltet ihr das Set vom diesmal orange leuchtenden Ninja Genji frei. Die furchtbar blasse Zarya bekommt ihr zwischen dem 19. und dem 26. Oktober. Den Clown Roadhog erhaltet ihr in der dritten Woche, vom 26. Oktober bis zum 2. November

Quelle: Blizzard.