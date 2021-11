Halloween-Special: Sieben schaurige Horrorspiele aus dem Jahr 2021

HQ

Was gibt es Schöneres, als sich zu Halloween unter einer warmen Decke mit ein paar Horrorspielen zu beschäftigen? Erfreulicherweise sind in diesem Jahr so einige fruchteinflößende Titel erschienen, deshalb wollten wir euch zum Abschluss des Spukmonats eine kleine Übersicht geben.

Resident Evil Village

Resident Evil darf in einer Horrorspielliste nicht fehlen und zum Glück hat uns Capcom in diesem Jahr mit einem neuen Game verwöhnt. Resident Evil Village setzt Resi 7 fort und steckt uns noch einmal in die Schuhe von Ethan Winters. Diesmal ist seine sechs Monate alte Tochter entführt worden und wir suchen sie in einem mysteriösen Dorf, in dem Vampire und Werwölfe hausen. Das achte Resident-Evil-Hauptspiel ist ziemlich actionreich, aber darüber können wir hinwegsehen, weil wir uns ebenfalls in die große Lady Dimitrescu verliebt haben.

Little Nightmares 2

Sixx in ihrer gelben Regenjacke ist eine andere Horrorlegende, die in diesem Jahr einen großen Auftritt hinlegen konnte. Little Nightmares 2 baut auf dem soliden Fundament seines Vorgängers auf und bietet noch abwechslungsreichere Umgebungen und spannende Rätsel. Diesmal ist Sixx nicht allein unterwegs, denn ihr Begleiter Mono hilft ihr bei einigen Puzzles aus. Besonders furchteinflößend sind die Verfolgungssequenzen, die grässliche Albträume verursachen. Wir wollen euch den schaurigen Spaß empfehlen, aber sagt am Ende nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.

Metroid Dread

Metroid Dread ist kein Horrortitel, doch es zeigt einige sehr deutliche Einflüsse aus dem Horrorgenre. Auf ihrer Flucht vom Planeten ZDR wird Samus von fürchterlichen Robotern verfolgt, die es auf ihre spezielle DNA abgesehen haben. Werden wir erwischt, dann wird es wirklich heftig - definitiv nichts für Kinder unter zwölf Jahren. Jeder dieser speziellen Roboter verhält sich übrigens anders: Einige teleportieren sich zu uns, andere betäuben uns oder bewegen sich extrem schnell auf uns zu.

Back 4 Blood

Der Left-4-Dead-Klon ist eines der tollsten Koop-Spiele des Jahres und ihr solltet es unbedingt selbst ausprobieren, wenn ihr ein paar Freunde dafür findet. Back 4 Blood ist ein typischer Shooter, der sich dank seines Modifikationssystems aber nicht so leicht abnutzt. Vor dem nächsten Spieldurchlauf wählt ihr Karten aus, die euch aktive und passive Buffs verleihen oder besondere Herausforderungen aktivieren. Weil viel geschossen wird und die Zombies kein Hirn haben, ist das hier kein besonders gruseliges Spiel, aber was schreit mehr nach Halloween, als ein paar Zombies wegzuballern?

Resident Evil 4 VR

Das schimmlige Resident Evil 8 haben wir ja bereits besprochen, doch dieses Jahr haben wir noch ein weiteres Resi bekommen: Resident Evil 4 VR. VR-Nutzer sollten sich diese Anpassung unbedingt anschauen, denn das einflussreiche Third-Person-Actionspiel wechselt diesmal in die Ego-Perspektive, damit wir das Spiel aus den Augen von Leon S. Kennedy erleben können. Die Kontrolle ist großartig und die infizierten, spanischen Killer sind trotz der veralteten Originalgrafiken noch immer beängstigend.

Alan Wake Remastered

Das hier ist ein Klassiker aus der Xbox-360-Zeit. Dank der schaurigen Atmosphäre und einer tollen Erzählweise hat uns diese Suche nach der Frau eines Schriftstellers schon vor zehn Jahren gebannt vorm Fernseher sitzen lassen. Alan Wake ist erfreulicherweise auch nach all den Jahren noch richtig gut, denn das vor kurzem erschienene Remaster lässt das Spiel mit 4K-Auflösung und 60 fps besser als je zuvor aussehen. Der Titel ist jetzt übrigens auch für die Playstation-Konsolen erhältlich, was ein echter Gewinn ist.

Inscryption

Wir hatten diesen Titel erst gar nicht auf dem Radar, aber Inscryption war eine echte Überraschung. Die Macher von Pony Island und The Hex verbinden in diesem Kartenspiel Escape-Room-Rätsel, Roguelike-Elemente und psychologischen Horror. Der einzige Wermutstropfen: Wir hätten uns weitere Plattformen gewünscht, denn das Spiel ist zurzeit nur für PC erhältlich.

Das sind nur einige unserer Favoriten aus diesem Jahr. Macht gerne in den Kommentaren weitere Vorschläge.