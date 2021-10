Halloween-Schreck: The Suicide of Rachel Foster landet Ende Oktober auf Nintendo Switch

HQ

Das Horrorspiel The Suicide of Rachel Foster von One-O-One-Games wird zu Halloween (am 31. Oktober) auf der Nintendo Switch erscheinen. Ihr erkundet in diesem Abenteuer aus der Ego-Perspektive ein altes Hotel, um mehr über die dunkle Vergangenheit eurer Eltern herauszubekommen. An der Switch-Fassung scheint sich im Vergleich zu den bereits verfügbaren Versionen des Spiels auf PC, Xbox One und Playstation 4 nicht viel getan zu haben (abgesehen von der Darstellung natürlich). Details liegen nicht vor, doch Unsere Kritik verrät euch mehr über das Spiel. 20 Euro zahlt ihr für den Nintendo-Switch-Port.