Halloween-Event und neuer Dungeon in Destiny 2: Shadowkeep gestartet

Das Halloween-Event Festival der Verlorenen ist diese Woche in Destiny 2 gestartet. Noch bis zum 19. November dürfen sich Spieler im Turm Süßigkeiten verdienen und für ihre Anstrengungen Masken und weitere Anpassungsoptionen freischalten. Außerdem ist ein neuer Dungeon im Loot-Shooter von Bungie gestartet - der Pit of Heresy. In einem Feuerteam aus bis zu drei Spielern dürft ihr euch dieser herausfordernden Prüfung unterziehen und einen neuen Feind zu Gesicht bekommen. Im Video bekommt ihr mehr Infos und einen weiteren Einblick darauf. Zusätzlich zu einer neuen exotischen Knarre gibt es einen weiteren Schmelztiegel-Modus namens Momentum Control. Dort werden Abschüsse und Kills mit Super-Energie belohnt, mit der ihr dann richtig aufdrehen könnt.

