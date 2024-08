Halloween, um eine Spieladaption zu bekommen und John Carpenter ist daran beteiligt

Im heutigen Gaming-Klima ist es üblich, alte Horrorfilme zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel gab es in den letzten Jahren Spiele, die auf Evil Dead, The Texas Chain Saw Massacre, Killer Klowns from Outer Space und Friday the 13th basierten, und jetzt ist Halloween an der Reihe.

Laut IGN wird Boss Team Games, zuvor der Herausgeber von Evil Dead: The Game, auch der Herausgeber dieses Spiels und der Schöpfer von Halloween sein, und Michael Myers, John Carpenter, wird sein Fachwissen einbringen, um das Spiel so gut wie möglich zu machen.

Das Videospiel wird in Unreal Engine 5 entwickelt, was hoffentlich zu einem großartig aussehenden Spiel führen wird. Über das Spiel selbst, wann es erscheinen wird oder ähnliches, wurden noch keine Details bekannt gegeben, aber wir werden in Zukunft ein Auge darauf haben müssen. John Carpenter hat ein Statement über das Spiel abgegeben, das so lautet:

"Da ich selbst ein großer Gamer bin, freue ich mich sehr, Michael Myers in diesem Spiel wieder zum Leben zu erwecken, und ich hoffe, dass ich euch erschrecken kann."