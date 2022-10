Halloween Terror kommt nächste Woche zu Overwatch 2

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Blizzard beabsichtigt, seine saisonalen Event-Feierlichkeiten in Overwatch 2 fortzusetzen, und dass der erste der zurückkehrende Halloween-Terror sein wird. Da Halloween nur noch zehn Tage entfernt ist, hat der Entwickler endlich angekündigt, wann das Event beginnen wird.

Wie über Twitter mitgeteilt, können wir erwarten, dass Halloween Terror am 25. Oktober 2022 sein Comeback feiert. Uns werden noch keine Kosmetika gezeigt, die angeboten werden, aber das Flackern eines Sombra-Hack-Logos bestätigt, dass der Charakter bis zu einem gewissen Grad beteiligt sein wird. Auch wenn Blizzard noch kein Enddatum für das Event festgelegt hat, liefen saisonale Events drei Wochen lang im ursprünglichen Overwatch, so dass wir hier wahrscheinlich etwas Ähnliches erwarten können.

Was Blizzard getan hat, ist, ein wenig zusätzliche Geschichte zu teilen, die das zurückkehrende Event neckt. Versehen in Form eines Briefes des Herrn von Adlersbrunn (die Stadt in der Karte Eichenwalde), der über den Jahrestag des Angriffs von Doktor Junkenstein nachdenkt. Die Notiz lautet wie folgt.

"Heute stelle ich mit großer Erleichterung fest, dass die Wunden, die Dr. Junkenstein in Adlersbrunn hinterlassen hat, endlich zu heilen begonnen haben. Unser Volk kennt wieder Frieden, und wieder erfüllen Lachen und Licht die Straßen. Die Nachricht von unserem Wohlstand hat sich weit verbreitet, und Reisende aus allen Gesellschaftsschichten sind gekommen, um daran teilzunehmen. Das Kapitel des Unglücks, so scheint es, ist endlich zu Ende.

Aber ich muss gestehen, die schlaflosen Nächte nach den schrecklichen Begegnungen mit Junkenstein sind zurückgekehrt, um mich zu plagen. Als wir uns dem Jahrestag der Rache des verrückten Arztes nähern, hat ein unverkennbares Gefühl der Angst mein Herz ergriffen. Ich versuche, diese als Omen abzutun, die aus einer überaktiven Phantasie geboren sind, und ich kann mich nicht dazu durchringen, meine Berater mit solchen unbegründeten Sorgen zu belästigen. Ich nehme an, es ist die Last eines Herrschers, seine Ängste mit Stoizismus zu ertragen.

Auf jeden Fall beschäftigen mich die Vorbereitungen für unsere Herbstfeste genug, um die Gedanken aus dem Kopf zu verbannen. Was mich daran erinnert, dass ich, wenn die Feierlichkeiten vorbei sind, einen der Wächter bitten muss, sich die seltsamen Geräusche anzusehen, die aus den alten Quartieren des Schlosses kommen. Ich bete, dass die Ratten kein weiteres Nest gebaut haben!"