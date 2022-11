Halloween Horror 2022: Zehn furchterregende Spiele für die gruselige Jahreszeit

HQ

Es ist wieder soweit: gruselige Jahreszeit. Egal, ob Sie der Typ sind, der ein tapferes Gesicht aufsetzt, beim geringsten Anzeichen von Blut in Ohnmacht fällt oder sogar den Nervenkitzel genießt, bis ins Mark erschrocken zu sein, hier ist etwas für Sie dabei. Wir haben einige der frischesten und furchterregendsten Titel des Jahres 2022 zusammengestellt, bei denen Sie sicher in Ihr Sofa schrumpfen und die Decke über Ihre Augen ziehen werden. Schalten Sie das Licht aus, drehen Sie die Lautsprecher auf und bereiten Sie sich auf die kommenden Schrecken vor.

Verachtung

Basierend auf den Werken von H.R. Giger und Zdizslaw Beksinski ist Scorn ein Horrortitel, der schon seit einiger Zeit in Arbeit ist. Pünktlich zu Halloween endlich veröffentlicht, wirft dieser Biopunk-Survival-Horror die Spieler in eine ausgesprochen unheimliche und unheimlich lebendige Welt voller unversöhnlicher Feinde und Herausforderungen. Sein regionales Leveldesign präsentiert unterschiedliche Ökosysteme in den Bereichen des Spiels. Für Liebhaber von Body Horror ist dieses Spiel ein Muss.

HQ

Der Leichenbestatter

Der Indie-Horror The Mortuary Assistant versetzt die Spieler in die Lage eines Lehrlings in River Fields Mortuary, der zu einer Nachtschicht gerufen wird. Es wird jedoch schnell klar, dass etwas sehr falsch läuft, und der Spieler muss seine Pflichten erfüllen, während er dieses Geheimnis lüftet. Gefangen in dieser gruseligen Umgebung und mit zunehmender Qual im Laufe der Nacht, ist dies eine schreckliche Reise der Selbstfindung.

Nightmare Reaper

Nightmare Reaper ist ein 2,5D-FPS-Spiel, das von klassischen 90er-Shootern inspiriert ist und Rogue-Lite- und Looter-Shooter-Gameplay-Elemente verwendet, um den Spielern eine Reise durch Horden höllischer Feinde zu bieten. Mit generierten Level-Design-Elementen, Tonnen von Vielfalt an Fertigkeitsbäumen und Waffen und sogar einem Minispielsystem ist dieser monströse Shooter ideal für diejenigen, die sich durch Halloween-gerechte Feinde sprengen wollen.

Evil Dead: Das Spiel

Evil Dead: The Game basiert auf Charakteren und Elementen aus dem gesamten Evil Dead-Franchise und ist ein asymmetrischer PvP-Horrortitel, in dem sich die Überlebenden nicht nur verteidigen, sondern auch zurückschlagen können. Durch eine Kombination aus Plünderung, Zonenkontrolle und FPS-Gameplay-Elementen werden die Überlebenden versuchen, die Lücke zwischen den Welten zu schließen und die Feinde vor ihnen zu besiegen. Mit einer Reihe von Updates, die seit seinem Debüt im Mai bereits vorhanden sind, ist dieses Spiel eine gute Wahl für Fans von Evil Dead und asymmetrischem Horror gleichermaßen.

Werbung:

Dying Light 2 Stay Human

Die Fortsetzung des geliebten Dying Light, Dying Light 2 Stay Human hatte einen schwierigen Start, hat sich aber nun als würdiger Nachfolger fest etabliert. Basierend auf einer von Überlebenden gebauten Stadt, nachdem die Welt zusammengebrochen ist, schlüpfst du in die Rolle eines Nomaden, dessen Entscheidungen die Zukunft der Welt gestalten. Mit starken Parkour- und FPS-Elementen, Tag/Nacht-Überleben und einer Vielzahl von bedrohlichen Infizierten, die es zu überwinden gilt, baut dieses Spiel auf seinem Vorgänger auf, steht aber letztendlich gut auf eigenen Beinen.

Martha ist tot

Martha is Dead, ein Indie-Psychothriller-Titel, der 1944 in der ländlichen Toskana, Italien, spielt, ist weniger ein Spiel des erbärmlichen Horrors als vielmehr eine Erzählung über Kriegstragödien, psychische Gesundheit und Trauma, die die Spieler noch lange nach dem Ende verfolgen werden. Mit wirklich schaurigen und authentischen Foto- und Marionettensequenzen, die die Kernerinnerungsmechanik des Spiels bilden, wird dieses Spiel am besten in einer einzigen nächtlichen Sitzung gespielt.

Der Steinbruch

The Quarry ist das jüngste in einer Reihe von Horror-RPGs von Supermassive Games und folgt einer Gruppe von Camp-Betreuern während ihrer letzten Nacht in Hackett's Quarry nach dem Ende des Sommers. Dramatisch, filmisch und voller spannender Entscheidungen über Leben und Tod ist The Quarry ein packendes narratives Erlebnis für Fans von charaktergetriebenem Horror.

HQ

Erweiterung des Resident Evil Village Winters

Kein eigenständiger Titel, sondern ein DLC, die Winters' Expansion für Resident Evil Village erscheint pünktlich zu Halloween. Mit ihm kommen neue Söldnerinhalte, ein Third-Person-Perspektivmodus und vor allem die neue Post-Game-Story-Ergänzung "Shadows of Rose". In diesem Inhalt verfolgt Rose die Reise ihres Vaters durch verzerrte Sequenzen des Hauptspiels und versucht, den Megamyceten ein für alle Mal zu überwinden. Für Fans von Village könnte dies eine gute Wahl sein, um an Halloween zu sitzen und durchzuspielen.

Lammkult

Eine weniger offensichtlich erschreckende, aber treffend schreckliche Halloween-Option ist Cult of the Lamb. Niedlich und dunkel auf die richtige Weise, lässt dieses Kolonie-Sim- und Roguelike-Spiel die Spieler ihren eigenen bedrohlichen Kult von entzückenden Tieranhängern aufbauen und lauernde Monstrositäten für mehr Einfluss konfrontieren. Mit einem Blutmond-Event für die gruselige Jahreszeit ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Ihren eigenen fragwürdigen Glauben zu bilden.

Ghostbusters: Entfesselte Geister

Gibt es etwas Seltsames in Ihrer Nachbarschaft? Legen Sie das Telefon weg und nehmen Sie Ihr eigenes Proton Pack, um sich selbst darum zu kümmern. Ghostbusters: Spirits Unleashed, ein asymmetrischer PvP-Titel, strahlt Halloween-Nostalgie aus. Spieler können die Rolle ihres eigenen, vollständig anpassbaren Ghostbusters übernehmen oder als Geist spielen und Chaos anrichten. Einfach zu erlernen, treu zum Franchise und mit zukünftigen Inhalten, die geplant sind, um es frisch zu halten, sieht dies wie ein großartiger Titel für Halloween-Spaß mit Freunden aus.

HQ

Nun, das sind alle unsere Halloween-Tipps für dieses Jahr. Hoffentlich ist Ihnen etwas aufgefallen und wird Sie in kürzester Zeit blass vor Schreck haben. Lassen Sie uns wissen, was Sie in den Kommentaren unten spielen möchten, und frohes Halloween.