Halloween Ends-Regisseur reagiert auf Kritik

Nein, Halloween Ends war kein Erfolg. Zumindest nicht, wenn es um Bewertungen geht. Die Enttäuschung ist monumental für viele, die sich um ein wahrhaft episches Finale betrogen fühlen. Stattdessen bekamen sie einen Film, in dem der Antagonist kaum zu sehen ist, und eine erzwungene Liebesgeschichte. Die weniger negativen Stimmen stellen fest, dass sie zumindest versucht haben, dieses Mal etwas anderes zu tun, aber so funktioniert es in der Branche. Man kann es nicht allen recht machen. David Gordon Green ist jedoch zufrieden und nimmt alles gelassen. In einem Interview mit MovieMaker erklärt er, dass er seine Trilogie nie mit einem vorhersehbaren Finale beenden wollte. In seinen eigenen Worten:

"Das Konzept, dass es eine finale Showdown-Schlägerei sein sollte, kam uns nie in den Sinn. Ich wollte sehen, wohin es gehen würde. Ich wollte, dass einer gewinnt, einer stirbt. Aber damit waren wir immer ehrgeiziger. Wie wollten wir also rausgehen? Indem wir tun, was niemand außer uns tun würde: eine Liebesgeschichte machen. Es ist unsere Version, mit einem Knall auszugehen und unsere Herzen für diese Gemeinschaft und diese Charaktere zu öffnen."

Anstatt sich auf Laurie Strode und ihren schwer fassbaren Peiniger zu konzentrieren, wurde es zu einer Liebesgeschichte zwischen Lauries Enkelin Alyson und dem Babysitter. Green sagt, er wollte erforschen, was einen Psychopathen ausmacht, ohne in Michael Myers' Psyche und seine Kindheit eintauchen zu müssen. Wie gesagt, er scheint mit seinem neuesten Werk zufrieden zu sein und obwohl es zum Zeitpunkt des Schreibens die niedrigste Bewertung aller Filme der Trilogie hat, kommt diese Kritik an ihm immer noch dick und schnell. Auf die direkte Frage, wie er reagiert, wenn die negative Kritik hereinströmt, sagt er dem Interviewer einfach, dass er etwas Eigenes machen wollte und das hat er getan.

"Es ist lustig, wenn jemand sagt, baue dein Traumhaus auf dieser Immobilie mit diesem Titel und diesen Charakteren, jeder wird eine andere Kleinigkeit finden, die für sie von Bedeutung ist, und sie werden es sich zu eigen machen. Das habe ich getan. Für jeden Bissen Gegenreaktion bekommst du auch Leute, die dir dafür danken, dass du es an einen neuen Ort gebracht und es lebendig und voller Liebe gehalten hast."

Wie auch immer, die Halloween-Trilogie ist jetzt ein abgeschlossenes Kapitel und das nächste Projekt für David Gordon Green ist eine neue Trilogie, und es ist nicht irgendeine Trilogie, sondern Der Exorzist und es wird natürlich sehr interessant sein zu sehen, wie er einen solchen Klassiker angeht.

