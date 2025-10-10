Halloween End hatte einige wirklich coole alternative Enden

Viele von uns Horrorfans können sich wahrscheinlich darauf einigen, dass das letzte Kapitel in David Gordon Greens Halloween-Trilogie nicht gerade ein großes Finale war. Sicher, wir bekamen einen letzten Showdown zwischen Strode und Myers, aber es fühlte sich eher an wie zwei müde Rentner, die sich um die letzte Scheibe Kaffeebrot stritten. Dumpf und zahnlos kann man es kaum beschreiben.

Hätte der Film also mit einem anderen Ende besser sein können? Wahrscheinlich nicht - aber Tatsache ist, dass Green mit mehreren alternativen Schlussfolgerungen spielte, bevor er entschied, dass Halloween Ends mit dem letzten Kampf zwischen Myers und Strode enden würde. Nicht unbedingt, weil es die kreativste Option war, sondern weil viele der anderen Versionen als zu düster, intellektuell oder tiefgründig angesehen wurden – etwas, das Jamie Lee Curtis kürzlich in einem Interview verriet.

"Das ursprüngliche Ende von Halloween Ends, das ursprünglich den Titel Halloween Dies trug, war eine Szene in einer Maskenfabrik. Sie sehen ein Fließband mit Masken, die hergestellt werden. Es sind Michael-Myers-Masken, die sagten: 'Wir sind alle Monster, wenn wir die Maske aufsetzen. Es geht nicht nur um Michael. Wir alle sind es, wenn wir die Maske tragen." Und doch sättigte es irgendwie nicht. Ich glaube, es war zu intellektuell für dieses Finale. Es war ein großer Schwung, und ich ehre und unterstütze den großen Schwung."

Curtis beschrieb auch ein zweites Ende, in dem Strode die Rolle des neuen Myers übernommen hätte., Sagte sie:

"Es gab auch ein Ende, in dem wir eine Art Übertragung zwischen Laurie und Michael erforschten und filmten. Bei der endgültigen Ermordung von Michael wäre Laurie fast zu ihm geworden. In dieser Sekunde des Ruhms – dem Leben von Michael Myers – wurde sie zu Michael Myers. An diesem Punkt muss sie gehen. Sie muss zu der Laurie zurückkehren, die wir im ersten Film kennengelernt haben. Sie muss sich für den Rest ihres Lebens isolieren, weil sie jetzt ein Stück von Michael in sich trägt. Aber es war zu düster und zu tiefgründig, um den Hunger dieser 40-jährigen Reise zu stillen."

Also, was denkst du – hätte eines dieser alternativen Enden Halloween Ends zu einem besseren Abschied für die Saga gemacht?