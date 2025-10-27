Halloween 2025: 13 Horrorspiele, die Sie nicht verpassen sollten, um Sie zu erschrecken

HQ

Es ist wieder einmal die gruseligste Zeit des Jahres. Im Gegensatz zu den letzten Jahren fällt Halloween 2025 auf einen Freitagabend, was bedeutet, dass Sie in dem beängstigenden Gefühl schwelgen können, ohne sich am nächsten Tag um die Arbeit kümmern zu müssen. Für alle, die auf der Suche nach etwas Schrecklichem sind, um Halloween zu feiern, haben wir 13 Spiele, die Sie dieses Jahr nicht verpassen sollten.

Alien: Isolation

Was wären wir ohne Alien: Isolation ? Dieses klaustrophobische und atmosphärische Projekt ist wohl das furchterregendste Videospiel aller Zeiten und vielleicht das größte Stück Alien Unterhaltung seit dem Originalfilm, wie es jedes Jahr seit der Veröffentlichung des Titels von Creative Assembly der Fall ist. Wenn du dieses Spiel noch nicht gespielt hast, hör auf mit dem, was du gerade tust, und schnapp dir sofort eine Kopie. Sie werden nicht enttäuscht sein. Oder vielleicht doch, es hängt davon ab, wie sehr du es genießt, unglaublich erschrocken zu sein.

Alan Wake 2

Wenn Baldur's Gate III nicht Baldur's Gate III wäre, würde die lang erwartete Survival-Horror-Fortsetzung von Remedy Entertainment wahrscheinlich auch als Gewinner des Spiels des Jahres angesehen werden. Es ist ein bemerkenswert gut zusammengestelltes Horrorerlebnis, das die richtige Balance zwischen übernatürlicher und surX-Files realer Angst hat, gemischt mit dunklen Krimi-Untertönen, jeweils abhängig von dem Protagonisten, um den sich ein Teil der Geschichte dreht. Unabhängig von der Jahreszeit solltest du Alan Wake 2 spielen, denn es ist etwas ganz Besonderes.

Werbung:

Ungenutzter Raum

Vielleicht das beste Beispiel für ein originelles Sci-Fi-Horror-Erlebnis in der Videospielindustrie. Dead Space - und weil es ein fantastisches Remake ist - speziell das Remake von Motive aus dem Jahr 2023 ist eine fantastische Erkundung des futuristischen Horrors. Es hat all die Dunkelheit und gruselige Monster, die man sich nur wünschen kann, es gibt viele erschütternde Entwicklungen und Wendungen in der Handlung, während die Geschichte beginnt, und das alles, während es sich lohnt, es zu meistern. Wie man so schön sagt: "Im Weltraum gibt es niemand-" Moment, das ist die falsche Sci-Fi-Horrorserie.

Werbung:

Überdauern

Wenn du mich persönlich fragen müsstest, welches Spiel ich für das furchteinflößendste aller Zeiten halte, wäre es Outlast. Dieses Spiel, wohlgemerkt das Original, vermittelt ein Gefühl der Hilflosigkeit, mit dem nur wenige andere mithalten können. Es ist erschütternd, düster, klaustrophobisch, furchterregend, alles, was man sich von einem Horrorspiel wünschen kann, und das liegt in gewisser Weise an der Fokussierung auf schwaches Licht, den Umgang mit begrenzten Ressourcen und das Vermeiden schrecklicher und wilder Feinde, die nichts anderes wollen, als dich brutal zu ermorden. Horror vom Feinsten.

Resident Evil 2

Es gibt eine ständige Debatte darüber, welches das beste Resident Evil Spiel aus Resident Evil 2 und Resident Evil 4 ist. Es gibt gute Argumente dafür, dass beide als die Crème de la Crème angesehen werden, aber wenn es um einen tatsächlichen Fokus auf Horror geht, nimmt RE2 in unseren Büchern die Krone auf. RE4 ist in vielen Dingen großartig, aber Leon scheint in diesem Spiel immer die Kontrolle zu haben, was dem Spiel eine actionorientiertere Atmosphäre verleiht als RE2. Dieses Spiel, dank Stalkern wie Mr. X und einer größeren Betonung auf Helden, die mit den Schrecken der Umbrella Corporation weniger vertraut sind, bedeuten, dass RE2 ein Spiel mit einem erstklassigen Angstfaktor ist.

Stiller Hügel 2

Und wenn es um Survival-Horror-Fortsetzungen geht, konnten wir Silent Hill 2 nicht verpassen. Es gibt viele fantastische Silent Hill -Spiele, aber wir stellen dieses Spiel ins Rampenlicht, weil es dank des jüngsten Remakes von Bloober Team leicht zugänglich ist. Dies ist eines dieser Spiele, die jeder mindestens einmal spielen muss, um den Einfluss zu schätzen, den es auf die breitere Spielelandschaft hatte. Es ist unangenehm, emotional belastend, düster und erstickend und es ist eine perfekte Vorlage für alles, was mit Survival-Horror zu tun hat.

Bis zum Morgengrauen

Die Formel von Supermassive, Horrorspiele zu machen, ist etwas vertraut geworden, aber alles begann wirklich mit Until Dawn, wohl immer noch das Beste, was das Studio mit diesem Format zu bieten hat. Charismatische und widersprüchliche Charaktere, eine mysteriöse und wilde Handlung, einflussreiche und schwierige Entscheidungen, die auf dem Weg getroffen werden müssen, alles in einer denkwürdigen und isolierten Umgebung. Es gibt einen Grund, warum Until Dawn so beliebt ist, und das liegt daran, dass Supermassive versucht hat, den Standards gerecht zu werden, die es seit seiner Einführung gesetzt hat.

Cronos: Die neue Morgendämmerung

2025 war bisher ein ziemlich stabiles Jahr für frische Horrorspiele und da wir bereits ein Silent Hill -Spiel hervorgehoben haben, scheint es nur fair, dass wir Cronos: The New Dawn etwas Liebe zeigen. Bloober Team kehrt mit der neuesten seiner völlig originellen Ideen zur Liste zurück. Diese übernatürliche und Sci-Fi-Geschichte spielt eine verdrehte Version Polens und bietet intensive und anspruchsvolle Survival-Horror-Action, bei der du vorsichtig mit deinen Ressourcen umgehen musst, wenn du eine Hoffnung auf das Überleben hast.

Fünf Nächte bei Freddy's

Man kann keine Liste von Horrorspielen haben, ohne den vielleicht berühmtesten Jump-Scaring-Titel von allen zu haben. Five Nights at Freddy's ist eines dieser Spiele, die jeder einmal erleben sollte, nur um zu verstehen, warum und wie es so beliebt geworden ist. Sie werden sich wahrscheinlich nicht allzu sehr darum kümmern, die gesamte Sammlung von Spielen in dieser Serie zu spielen, aber wenn es um Halloween geht, gibt es nicht viele Optionen, die so einfach zu erlernen und an einem einzigen Abend zu genießen sind.

Tot bei Tageslicht

Horrorspiele sind oft die Reise eines Einzelspielers, aber da Halloween auf einen Freitag fällt, warum nicht ein paar Freunde zusammenbringen, um sich in dem verrückten Spaß zu sonnen? Wenn das nach einem Riesenspaß klingt, ist Dead by Daylight ein guter Anfang, da es ehrlich gesagt eines der wenigen asymmetrischen Horrorspiele ist, das seit mehreren Jahren aktiv und in Betrieb ist. Friday The 13th, The Texas Chain Saw Massacre, Killer Klowns from Outer Space, Evil Dead: The Game und mehr sind jeweils Iterationen von Dead by Daylight, das nach wie vor der Goldstandard des Formats ist.

Resident Evil VII: Biologische Gefahr

Wir haben bereits ein Resident Evil -Spiel aufgenommen, aber es fühlte sich aus zwei Gründen richtig an, dieses Spiel als zweites aufzunehmen. Zunächst einmal ist dies ein absolut furchterregendes Spiel, das unglaublich gut zusammengestellt ist. Du wirst nicht viele bessere moderne Horrorerlebnisse finden. Zweitens spielt sich Biohazard im Gegensatz zu Resident Evil 2 aus der Ich-Perspektive, was dazu führt, dass es sich fast völlig einzigartig anfühlt im Vergleich zu früheren Kapiteln der berühmten Serie. Ist die Ich-Perspektive die richtige Richtung für die Zukunft von Resident Evil ? Das steht zur Debatte, aber es stach auf jeden Fall heraus und beeindruckte im siebten Teil der Hauptreihe.

Amnesia: Der dunkle Abstieg

Wir hätten stattdessen The Bunker hier einfügen können, da es Mitte der 2020er Jahre etwas leichter zugänglich ist und immer noch ein fantastisches Horrorspiel ist, aber ehrlich gesagt definiert nichts die Amnesia -Serie so sehr wie The Dark Descent; das Spiel, in das sich viele von Ihnen wahrscheinlich verliebt haben, als sie in den frühen Tagen der Plattform YouTuber aus ihren Stühlen springen sahen. Dieses Spiel ist düster und verdreht, klaustrophobisch und düster und voller Gespenster und Jump-Scares, die man sich nur wünschen kann.

Phasmophobie

Das MultiplayerKinetic Games -Horrorspiel ist ein immenser Erfolg geworden und hat zig Millionen Einheiten ausgeliefert, obwohl es sich noch im Early Access befindet. In diesem Projekt geht es darum, deinen Verstand und deine skurrilen Werkzeuge einzusetzen, um übernatürliche Wesen, die an verschiedenen einzigartigen Orten spuken, zu lokalisieren, zu identifizieren und schließlich zu neutralisieren. Es ist unbequem und atmosphärisch, aber auch ein wenig strategisch und clever und bietet eine großartige kooperative Option für dieses Halloween, besonders jetzt, da das Spiel auch auf Konsolen präsent ist.

Wirst du dieses Halloween eines dieser Spiele spielen oder hast du etwas anderes geplant, in das du eintauchen möchtest?