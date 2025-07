Hallo Kumpel! Jetzt kannst du wie Beavis und Butt-head in Call of Duty kämpfen

HQ

Es scheint, dass die Call of Duty-Franchise beschlossen hat, den Wahnsinn und das Chaos anderer Multiplayer-Titel wie Fortnite zu umarmen, indem sie verrückte Kollaborationen hinzufügt, um sich dem Kampf anzuschließen. Heute bringen wir euch einen, den wir zugegebenermaßen nicht kommen sahen: Beavis and Butt-head. Die Protagonisten der langjährigen Zeichentrickserie von Mike Judge werden nun in dem Shooter von Activision in den Kampf einziehen.

Es handelt sich um eine bereits angekündigte Zusammenarbeit, die Teil von Call of Duty Season 4 Reloaded ist, die heute startet. Du kannst Skins für Beavis, Butt-head, Todd und den Coach freischalten, die alle ein auffälliges Cartoon-Feeling haben. Unnötig zu erwähnen, dass sie zwar Spaß machen, aber wahrscheinlich alle Spieler des gegnerischen Teams einladen werden, dir in diesen riesigen Cartoon-Kopf zu schießen.

Schaut euch unten die neuen Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone Operator an.