Hallmark ist der Meinung, dass Weihnachtsbäume und Xbox-Konsolen gut zusammenpassen

Wir geben zu, dass es noch ein bisschen früh ist, um über Weihnachten zu sprechen, aber die Sommersonnenwende ist vor fast einem Monat vorbei und in nur drei Monaten ist es an der Zeit, die europäische Uhr auf Winterzeit umzustellen.

Hallmark kommt jetzt in Weihnachtsstimmung und hat eine Xbox-Weihnachtsdekoration angekündigt, die wie die erste Konsole von Microsoft aussieht. Abgesehen davon, dass es die Weihnachtsfreude der Spieler verbreitet, verfügt es auch über einige integrierte Lichter und Sounds, insbesondere:

"Drücke die Ein-/Aus-Taste am Magic Light and Sound-Ornament, um zu sehen, wie es aufleuchtet und Musik hört. Ornament spielt den Startsound der Konsole und die Musik aus dem Videospiel Halo: Combat Evolved."

Wenn Sie das Gefühl haben, dass es an der Zeit ist, mit den Vorbereitungen für Weihnachten im Juli zu beginnen, wird das Xbox Console Ornament am 22. Juli veröffentlicht und Sie können es in Geschäften wie Amazon bestellen.

Bild von Hallmark.

Danke Windows Central