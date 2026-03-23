Hallenweltmeisterschaften in der Leichtathletik 2026: Weltrekorde und Medaillentabelle

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Die Hallenweltmeisterschaften 2026 fanden am Wochenende in Kujaw-Pommern, Polen, statt, nur ein Jahr nach den Meisterschaften in Nanjing, China, die seit 2020 wegen Covid verschoben worden waren. Normalerweise finden diese Hallen-Leichtathletik-Meisterschaften alle zwei Jahre statt, abwechselnd mit dem Outdoor-Wettbewerb, der letztes Jahr in Tokio stattfand und als nächstes im September 2027 in Peking stattfinden wird.

674 Athletinnen aus 118 Verbänden nahmen an 26 Leichtathletikwettbewerben teil, die am Sonntag, den 22. März, mit zwei Meisterschaftsrekorden endeten (Keely Hodgkinson mit 1:55,30 über 800 m, nur hinter ihrem eigenen Weltrekord vom letzten Monat; und Team USA mit 3:01,52 über 4x400m) sowie einem Weltrekord, ausgeglichen von Devynne Charlton mit 7,65 über 60 m Hürden.

Medaillentabelle der Hallenweltmeisterschaften 2026