Halle Berry's Storm wird sich ihren X-Men-Pendants in Avengers: Doomsday nicht anschließen

Als Marvel Studios kürzlich die Besetzung von Avengers: Doomsday als Teil eines viel zu langen Stroms bekannt gab, wurde sofort klar, dass verschiedene Schauspieler und Charaktere ihr richtiges Marvel Cinematic Universe -Debüt geben würden, einschließlich der früheren Fox X-Men -Besetzung. Ja, wir haben Patrick Stewart als Professor X in Doctor Strange and the Multiverse of Madness gesehen, und wir haben sogar kurze Ausschnitte von Kelsey Grammer als Beast und Ian McKellen als Magneto gesehen, aber die letzteren Auftritte waren überwiegend so klein und kurz, dass sie sich nie wirklich wie echte Debüts anfühlten. Das wird sich in Doomsday ändern, aber werden sie von anderen ehemaligen X-Men unterstützt?

Wir wissen zwar, dass Rebecca Romijn ihren früheren Auftritt als Mystique wieder aufnehmen wird und dass James Marsden wieder sein Cyclops -Visier aufsetzt, während Alan Cumming auch als Nightcrawler zurückkehrt. Dies geschieht zusätzlich zu den grassierenden Gerüchten, dass Hugh Jackmans Wolverine Teil der vollständigen Besetzung sein wird, die noch nicht enthüllt wurde, also sollte all dies bedeuten, dass die Herrin der Elemente auch zurückkehren wird?

Obwohl Storm auftauchen könnte, sieht es immer unwahrscheinlicher aus, dass es sich um Halle Berrys Version des Charakters handeln wird. In einer Rede auf der CinemaCon (danke, Variety) machte Berry alle Hoffnungen zunichte, einen Casting-Stuhl mit ihrem Namen auf der Rückseite zu sehen.

"Warten Sie weiter. Es wird nicht da sein. Es wird nicht da sein."

Zugegeben, Marvel Schauspieler sind dafür bekannt, Gerüchte und unangekündigte Auftritte zu unterdrücken, wie Andrew Garfield zum Beispiel schaffte es, die Welt immer wieder davon zu überzeugen, dass er nicht in Spider-Man: No Way Home...

Möchten Sie, dass Berry als Storm zurückkehrt?