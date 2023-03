Halle Berry wollte ihren Weg in John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Halle Berry spielt eine gemeine Rolle in John Wick: Chapter 3 - Parabellum. Der Charakter von Sofia Al-Azwar und ihren fantastischen Hunden war ein Highlight im dritten Film, aber die Geschichte darüber, wie Berry dazu kam, die Rolle zu spielen, könnte einfach knallharter sein als ihr Charakter auf dem Bildschirm.

Wie in einem Interview mit Regisseur Chad Stahelski mit The Hollywood Reporter enthüllt, erfahren wir, wie Berry buchstäblich ihren Weg in das Franchise gewollt hat und Stahelski einfach die Tatsache akzeptieren muss, dass sie ihr Debüt im Wick-Vers geben würde.

"Ich bekam einen Anruf von WME, als wir noch John Wick 3 schrieben, wie: "Was halten Sie von Halle Berry?" Nun, sie ist großartig. Sie ist Halle Berry. Und dann sagten sie: "Sie kommt, um dich zu sehen. Heute." Und ich schwöre dir, an diesem Nachmittag klopfe ich an die Tür, und es ist Halle Berry. Sie verpasste keinen Beat und sagte: "Ich komme nur, um dich zu sehen, weil ich in deinem nächsten Film sein werde." Ich denke: "Bist du das?" Mit geradem Gesicht sagt sie: "Ja, und ich werde meinen trainieren."

Während Berrys Sofia nicht in John Wick: Chapter 4 auftreten wird, wird behauptet, dass die Figur in Zukunft ihren eigenen Spin-off-Film bekommt.