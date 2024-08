Halle Berry war offen für eine Rückkehr als Storm in Deadpool und Wolverine

HQ

Deadpool and Wolverine hatte einige wirklich überraschende Gastauftritte und Auftritte, aber es scheint, als ob nicht jeder als brauchbarer Kandidat für diesen Schnitt ausgewählt wurde. Obwohl Halle Berry in den 2000er Jahren und sogar in den 2010er Jahren in dem Film X-Men: Days of Future Past ein fester Bestandteil von Superheldenfilmen war, wurde sie nicht gebeten, ihre Rolle der Storm in dem Film Marvel Cinematic Universe wieder aufzunehmen.

Im Gespräch mit ComicBook auf dem roten Teppich für ihren jüngsten Netflix-Film The Union verriet Berry, dass sie gerne die Rolle des Mutanten wieder aufgenommen hätte, aber sie wurde einfach nicht darum gebeten.

"Blake [Lively] fragte mich einmal, ich traf sie bei einer Marc Jacobs Modenschau und sie sagte: 'Würdest du jemals in dem Film meines Mannes als Storm mitspielen?' Ich sagte: 'Ja, wenn er mich fragt', aber er hat mich nie gefragt."

Vielleicht bedeutet das, dass Marvel Studios größere Pläne für die Zukunft von Berrys Storm hat, einen, in dem sie nicht als Überbleibsel eines vergessenen Zeitalters eingestuft wird, wie es im Grunde die erzählerische Erklärung für Wesley Snipes' Blade, Jennifer Garners Elektra, Dafne Keens X-23, Chris Evans' The Human Torch und Channing Tatums Gambit war.

Möchten Sie Berry wieder als Storm sehen?