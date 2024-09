Halle Berry stellt sich in Never Let Go einem dunklen Bösen

Wenn Sie auf der Suche nach einem weiteren Horrorfilm sind, den Sie Ihrer Liste für die gruselige Jahreszeit hinzufügen können, hat Lionsgate etwas, das Sie interessieren könnte. Er ist als Never Let Go bekannt und gilt als psychologischer Thriller/Horror, in dem Halle Berry eine Mutter spielt, die ihre Zwillingssöhne vor einem Bösen beschützt, das die Welt übernommen hat.

Die genaue Inhaltsangabe des Films lautet wie folgt: "In diesem neuen Psychothriller/Horror, in dem ein Böses die Welt vor ihrer Haustür übernimmt, ist der einzige Schutz für eine Mutter, gespielt von Oscar-Preisträgerin Halle Berry, und ihre Zwillingssöhne ihr Haus und die schützende Bindung ihrer Familie. Da sie immer in Verbindung bleiben müssen - selbst wenn sie sich mit Seilen festbinden - klammern sie sich aneinander und drängen sich gegenseitig zu Never Let Go. Doch als einer der Jungen sich fragt, ob das Böse real ist, werden die Bande, die sie miteinander verbinden, durchtrennt und ein furchterregender Kampf ums Überleben ausgelöst."

Never Let Go soll am 20. September in die Kinos kommen, und ihr könnt euch den Trailer zum Film unten ansehen.