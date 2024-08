Halle Berry freut sich, wieder in die Rolle der Catwoman zu schlüpfen

HQ

Es ist nun mehr als 20 Jahre her, dass einer der legendärsten schrecklichen Filme der Welt in die Kinos kam, und das war Catwoman. Es ist eine Rolle, die der Star des Films, Halle Berry, weitgehend akzeptiert und als das angenommen hat, was sie war, und in einem Interview in der Tonight Show sagte die Schauspielerin, dass sie sogar in Betracht ziehen würde, in einer neuen Catwoman aufzutreten.

Die Bedingung war jedoch klar, "nur, wenn ich selbst Regie führen darf", und zu Jimmy Fallon sagte sie:

"Ich habe es gehasst, dass mir alles aufgebürdet wurde, und ich hasse es, dass es bis heute mein Versagen ist. Ich weiß, dass ich es tragen kann."

Sie erwähnte auch, dass sie eine sehr harte Zeit mit denen hat, die ihr die ganze Schuld für die Unzulänglichkeiten des Films geben.

"Auch 20 Jahre später habe ich noch eine Karriere. Es ist nur ein Teil meiner Geschichte. Das ist in Ordnung, und ich habe andere Misserfolge und Erfolge mit mir herumgetragen. Menschen haben Meinungen, und manchmal sind sie lauter als andere. Du musst einfach in Bewegung bleiben."

Was denkst du über den Catwoman-Film und würdest du gerne eine neue Version davon sehen?