Halle Bailey und Rege-Jean Page prallen in Rom-Com aufeinander, mit dem Comedy-Produzenten hinter Ride Along, Night School und weiteren

Vielleicht kennst du den Namen Will Packer nicht sofort, aber du wirst wahrscheinlich einige seiner Projekte wiedererkennen. Der Filmemacher ist dafür bekannt, als Produzent vieler der größten Komödien der jüngsten Zeit zu arbeiten, darunter die Ride Along -Serie, Girls Trip, Night School, This Christmas, Think Like a Man und viele mehr, und bald wird er mit einem neuen Projekt zurückkehren, in dem zwei immer beliebter werdende Stars mitspielen.

Bezeichnet als You, Me & Tuscany, ist dieser Film eine Rom-Com, die einer Frau folgt, die spontan nach Italien reist und sich bald in eine komplizierte Liebessituation wiederfindet, zu der ein Mann gehört, den sie heiraten will, und seinen Cousin, in den sie sich tatsächlich verliebt.

Die Hauptdarstellerin wird von Halle Bailey aus The Little Mermaid gespielt, und ihr komplizierter Liebhaber wird von Bridgerton und Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves ' Rege-Jean Page dargestellt, und eine vollständige Zusammenfassung der Geschichte ist unten zu sehen.

"Halle Bailey (Die kleine Meerjungfrau, Die Farbe Lila) spielt Anna, eine junge Frau, die ihren Traum, Köchin zu werden, aufgegeben hat und nun mit einer Reihe schlechter Entscheidungen durch ihre Zwanziger treibt. Als Anna ihren Haussitterjob (und ihre Wohnung) auf einen Schlag verliert, wird eine zufällige Begegnung mit Matteo – einem gutaussehenden Italiener, der zufällig eine leerstehende Villa in der Toskana hat – sie dazu inspirieren, gegen den Rat ihrer stets ehrlichen besten Freundin Claire (Aziza Scott aus Home Before Dark) nach Italien zu fliegen.

"Aber Annas Plan, ohne Erlaubnis für eine Nacht in Matteos Villa zu übernachten, scheitert, als Matteos Mutter Gabriella (italienische Filmikone Isabella Ferrari) unerwartet im Haus auftaucht. In Panik lässt Anna Gabriella glauben, sie sei Matteos Verlobte.

"Diese kleine Lüge wird jedoch zu einem großen Problem, als Matteos Cousin Michael (Regé-Jean Page; Bridgerton, Black Bag) taucht auf, und Anna entdeckt, dass die Hitze zwischen ihnen ein Feuer entfachen könnte, das ihr Leben verändern wird."

You, Me & Tuscany wird am 10. April 2026 in den Kinos Premiere feiern, und den Trailer zum Film könnt ihr unten sehen.