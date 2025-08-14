Hall und Oates einigen sich auf einen Rechtsstreit und beenden damit den öffentlichen Streit, der 2023 begann

HQ

Es schockierte viele zu hören, dass Daryl Hall und John Oates sich in so extremer Weise zerstritten hatten, dass Hall beschloss, rechtliche Schritte gegen Oates einzuleiten, und zwar wegen Blindheit und "ultimativem Verrat an der Partnerschaft". Nach einem halben Jahrhundert musikalischer Partnerschaft und vielen Hits, vor allem in den 70er und 80er Jahren, verschlechterte sich die Verbindung zwischen den beiden und blieb es fast zwei Jahre lang.

Laut The Guardian scheint es jedoch, als ob dieser Rechtsstreit zu einem Ende kommt, da zwischen den beiden ein privates Ende gefunden wurde. Die Anwälte von Hall schlugen Anfang dieser Woche vor, den Fall abzuweisen, und es ist zwar unklar, wann das Verfahren abgeschlossen sein wird, aber anscheinend wird dies bald sein.

Die ganze Situation begann, als Oates beschloss, seine Beteiligung an Whole Oates Enterprises LLP zu verkaufen, die Materialien enthielt, die sich sowohl auf Hall als auch auf Oates beziehen, darunter Marken, persönlicher Name, Bildrechte, Lizenzeinnahmen, Website- und Social-Media-Assets und mehr. Dies veranlasste Hall, rechtliche Schritte einzuleiten und Kommentare abzugeben , die Oates als "aufrührerisch, befremdlich und ungenau" einstufte.

Dies geriet bald außer Kontrolle, bis zu dem Punkt, an dem Oates von Halls Handlungen und Anschuldigungen enttäuscht war, und die beiden aufhörten miteinander zu sprechen und die Verbindung zueinander abbrachen. Selbst wenn diese rechtliche Situation zu einem Ende kommt, ist es unwahrscheinlich, dass sich die beiden versöhnen werden, zumindest in absehbarer Zeit, da Oates nicht glaubt, dass es viel Potenzial für eine Wiedervereinigung gibt.

