Half-Life-Serie bis März kostenlos spielen

Valve bereitet derzeit Half-Life: Alyx als nächsten Eintrag in der gefeierten Actionspielserie vor, mit der das Franchise in die Welt der virtuellen Realität eingeführt werden soll. Der Entwickler wird dieses Experiment erst im März an den Start bringen und bis zu diesem Zeitpunkt könnt ihr alle bisherigen Titel der Reihe kostenlos auf Steam ausprobieren. Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One und Half-Life 2: Episode Two dürft ihr auf der Distributionsplattform ohne weitere Kosten spielen, um auf diesem Wege die Abenteuer von Gordon Freeman erneut oder zum ersten Mal zu erleben. Nur zur Erinnerung, Half-Life: Alyx spielt vor den Ereignissen von Half-Life 2. Sich den Titel noch einmal anzuschauen, ist mit Blick auf die bevorstehende Veröffentlichung sicher eine gute Idee.

You watching Werben

You watching Werben

Quelle: Valve.