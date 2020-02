Half-Life-Remake Black Mesa ab März endlich fertig

Sicher warten viele von euch auf Half-Life: Alyx, immerhin will Valve mit dem Titel eine Revolution in der virtuellen Realität lostreten. Leider wissen wir auch, dass nicht jeder Spieler gleichermaßen in die Tiefen der virtuellen Realität hineingezogen wird, sei es aus reinem Interesse oder aufgrund von physischen Barrieren. Glücklicherweise erwartet Fans der Serie im März noch eine weitere Überraschung.

Nach fünfzehnjähriger (!) Entwicklungszeit kündigt Adam Engels von Crowbar Collective an, dass Black Mesa kurz vor der Fertigstellung stehe. Das aufwändige Remake vom ersten Half-Life wird am 5. März die Early-Access-Phase verlassen und als fertiges Produkt auf Steam veröffentlicht. Engels erinnert sich in einem emotionalen Beitrag nostalgisch an die lange Entwicklung zurück, die mit Leuten startete, die auf freiwilliger Basis ihre Liebe zu einem wichtigen Meilenstein der modernen Actionspiele Ausdruck verleihen wollten.

Spieler sollten deshalb nicht unbedingt eine fehlerfreie Version 1.0 erwarten, doch das Team verspricht bereits, auch nach dem Start an Fehlerbehebungen und etwaigen Problemen zu arbeiten. Wer das erste Half-Life vor der Veröffentlichung von Alyx noch einmal mit einem neuen Anstrich nachholen möchte, der kann in knapp einer Woche Teil dieser Reise werden.