Half-Life: Alyx setzt einen neuen Standard für VR in Gameplay-Trailern

Es ist kein Geheimnis, dass wir bei Gamereactor große Virtual-Reality-Enthusiasten haben, die sich nach dem jüngsten Gameplay von Half-Life: Alyx wahnsinnig darauf freuen, bald auf völlig neue Art und Weise in Valves altes Franchise einzutauchen. Der Entwickler hat am Abend drei Gameplay-Trailer veröffentlicht, die ihren neuen Titel in Aktion zeigen. Erneut wird der Fokus auf verschiedene Bewegungssteuerungen gelegt, außerdem sehen wir Spielereien mit der Physik, beeindruckendes Umgebungs-Design und wie wir die Möglichkeiten der Level für uns nutzen können. Allgemein wirkt die grafische Präsentation sehr detailliert und aufwändig, zumindest wenn ihr über die ausreichend starke Hardware verfügt.

