Half-Life erreicht neue Höhen auf Steam mit über 30.000 aktiven Spielern

Raus mit dem Neuen und rein mit dem Alten, das mittlerweile sehr veraltete, aber immer noch phänomenale Half-Life wurde gestern 25 Jahre alt und um dies zu feiern, bot Valve eine leckere Dokumentation sowie eine Fülle von Updates für das Spiel. Etwas, das einen deutlichen Einfluss hatte, da seine Popularität mit über 30.000 aktiven Spielern in die Höhe geschnellt ist.

Nicht schlecht für einen solchen Oldie und er führte auch die Charts für Trendtitel auf Steam mit einem Anstieg von über 3.200 % im Vergleich zum Vortag an. Das Spiel ist derzeit auch völlig kostenlos auf der Plattform, wenn Sie es also noch nicht in Ihrer Sammlung haben, ist jetzt Ihre Chance.

Hast du die neue, aktualisierte Version von Half-Life ausprobiert?