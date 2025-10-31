Half-Life 3 Trailer ist Berichten zufolge in Arbeit

HQ

Es passiert wieder. Weiteres Öl wurde auf das Gerüchtefeuer gegossen, das Half-Life 3 ist - ein Feuer, das schon seit einiger Zeit schwelt und sich einfach weigert, zu erlöschen. Laut dem stets zuverlässigen Tyler McVicker, der für seine detaillierte Berichterstattung über Valve und den HLX Files-Podcast bekannt ist, arbeitet Valve Berichten zufolge an einem Trailer für Half-Life 3. Darüber hinaus sagt er, dass die Spieler das Spiel höchstwahrscheinlich eher früher als später bekommen werden.

"Das aktuelle Gerücht, das im Umlauf ist, ist, dass an dem Trailer gearbeitet wird. Die Spieler werden die Ankündigung und den Start von Half-Life 3 sehr nah zusammen bekommen."

Wie üblich schweigt Valve völlig. Keine Leaks, keine Dataminen, keine frechen Teaser. Alles, was wir im Moment haben, sind Gerüchte aus (normalerweise) vertrauenswürdigen Quellen. Aber nach all den Gerüchten zu urteilen, die in den letzten zwei Jahren die Runde gemacht haben, und nach der Intensität davon. Es ist eindeutig etwas Großes im Gange - oder zumindest hoffen wir das. Trotzdem - wie immer - nehmen Sie die Gerüchte mit einer Prise Salz.