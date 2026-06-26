Half-Life 2 ist jetzt ein Browser-Spiel

Valves Half-Life 2 ist laut Tweak Town jetzt als Browser-Spiel spielbar. Du kannst es hier abspielen.

Die Browserversion wurde von Slqnt und 98006 entwickelt und hat Berichten zufolge drei Monate gedauert, aber sie bietet das komplette Spiel mit nur wenigen grafischen Problemen. Dennoch ist es eine beeindruckende Leistung, eines der besten Spiele der 2000er Jahre in einem Browser mit dem gesamten Gameplay so laufen zu lassen, wie man es in Erinnerung hat.

Die Website von SLQNT startet das Spiel in einem Fenster mit vollständiger Maus- und Tastatursteuerung. Aufgrund der Größe des Spiels kann das erste Laden je nach Verbindung etwas dauern.

Half-Life 2 s Kampagne bleibt eine der einflussreichsten in der Geschichte des PC-Gamings und der FPS. Es bot eine filmische Kampagne voller Action, Schleichen, Rätsellösen und innovativem Gameplay. Und vergessen wir nicht den Einsatz von Physik und die Einführung der Gravity Gun.