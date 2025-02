Half-Life 2 Art Director und Dishonored-Designer Victor Antonov ist gestorben

Gestern wachten wir mit der Nachricht vom Tod von Victor Antonov auf, einem der denkenden Köpfe hinter einem der vielleicht einflussreichsten Spiele der Geschichte: Half-Life 2 . Damit verliert die Branche im jungen Alter von 53 Jahren, der viele Projekte wie Doom, Dishonored und Prey hinter sich lässt, eine Referenz. Der Gründer des Arkane Studios Raphael Colantonio hat den folgenden Tweet als herzlichen Abschied gepostet.

Zu seinen weiteren Arbeiten gehören eine Beraterrolle bei Fallout 4 und als zusätzlicher Art Director bei Wolfenstein: The New Order. In allen Titeln, an denen er gearbeitet hat, sehen wir Kunst, die jedes Franchise identifiziert, eine unverwechselbare Ästhetik schafft und sicherstellt, dass sein Vermächtnis in diesen Werken weiterlebt.

Möge er in Frieden ruhen.