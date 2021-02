Halcyon 6 ab sofort gratis im Epic Games Store, nächste Woche gibt es Rage 2 und Absolute Drift

You're watching Werben

Wie üblich wechselte am heutigen Donnerstag der Gratis-Titel im Epic Games Store. Bis nächste Woche Donnerstag erhaltet Ihr ab sofort Halcyon 6 Starbase Commander; ein Science-Fiction-Strategiespiel mit RPG-Anstrich. Deutlich prominenter fällt die Vorankündigung für nächsten Donnerstag aus: Neben der Zen Edition des Indiespiels Absolute Drift wartet zwischen dem 18.2. und 25.2. auch der Bethesda-Shooter Rage 2 gratis auf Euch.

Falls Ihr damit liebäugelt, Rage 2 abzustauben, könnt Ihr in unserer Kritik aus dem Jahr 2019 nachlesen, was uns an der Mixtur aus Mad Max und Doom gefallen hat und was nicht.