Halbfinale der Darts-Weltmeisterschaft: Wird Luke Littler die Trophäe gewinnen, bevor er 18 wird?

Die PDC World Darts Championship 2025 begann Mitte Dezember 2024 und steht kurz vor dem Abschluss. Vor einem Jahr verlor ein relativ unbekannter Teenager namens Luke Littler gegen Luke Humphries. In den nächsten 12 Monaten hat sich Littler (der am 21. Januar 18 Jahre alt wird) zu einer Berühmtheit in der Dartswelt und zu einem geschätzten Sportler in Großbritannien entwickelt.

Darts als Profisport ist außerhalb des Vereinigten Königreichs nicht sehr beliebt, mit Ausnahme der Niederlande, die viele der weltbesten Dartsspieler wie Michael van Gerwen hervorgebracht haben. Aber in England ist es groß, vor allem dank Leuten wie Littler, der mit nur 17 Jahren unzählige PDC (Professional Darts Corporation) Rekorde gebrochen hat.

Die einzige große Trophäe, die ihm noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft, und er wird die Möglichkeit haben, sie zu gewinnen, bevor er 18 Jahre alt wird. Er ist der Favorit der Fans für das Finale am morgigen Freitag, den 3. September, aber zuvor muss er im Halbfinale am Donnerstag Stephen Bunting besiegen.

Der bereits erwähnte Michael van Gerwen, der einzige Spieler, der nicht aus dem Vereinigten Königreich stammt, aus den Top 8 der Weltmeisterschaft, wird heute ebenfalls auf Chris Dobey treffen. Sie findet um 19:30 Uhr GMT (20:30 Uhr MEZ) statt.