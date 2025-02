HAL Laboratory feiert 45 Jahre Gaming-Innovation

HQ

Der renommierte japanische Spieleentwickler HAL, bekannt für seine Franchises wie Kirby, Smash Bros. und Earthbound und der Arbeitsplatz, an dem Satoru Iwata seinen Stempel aufdrückte, feiert sein 45-jähriges Jubiläum. Das am 21. Februar 1980 von Mitsuhiro Ikeda gegründete Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Entwicklung von Spielen für Heimcomputer, was schließlich vier Jahre später zu einer Partnerschaft mit Nintendo führte.

Im Laufe der Jahre hat HAL eine Reihe von denkwürdigen Spielen und Charakteren eingeführt, die zur Entwicklung mehrerer klassischer NES-Titel wie Pinball, Golf und Balloon Fight beigetragen haben. Masahiro Sakurai, der später zum Unternehmen stieß, gab sein Debüt mit Kirby's Dream Land und führte die beliebte rosa Figur Kirby ein. Seitdem ist Kirby in fast 40 Spielen aufgetreten und wurde zu einem dauerhaften Symbol des Unternehmens.

Neben der Kirby-Serie war HAL auch an mehreren anderen Großprojekten beteiligt. Kurz vor den 2000er Jahren veröffentlichte das Unternehmen Titel wie Pokémon Snap und Pokémon Pinball, die dem damaligen Pokémon-Franchise neue Perspektiven eröffneten. Obwohl es zwei Jahre her ist, dass wir das letzte Mal etwas Neues vom Team gesehen haben - mit Return to Dream Land Deluxe als jüngster Veröffentlichung -, besteht die Hoffnung, dass Kirby pünktlich zur Veröffentlichung von Switch 2 später in diesem Jahr ein großes Comeback feiern könnte.

Shinya Kumazaki, HALs interner Product Lead für die Kirby-Serie, bedankte sich in einem Beitrag auf BlueSky bei allen Fans.

