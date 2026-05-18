Hal Jordan und John Stewart tun sich in diesem brandneuen Trailer zu Lanterns

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HBO hat gerade einen brandneuen Teaser-Trailer für ihre kommende Green Lantern-Serie veröffentlicht, die einfach "Lanterns heißt", in dem wir Hal Jordan und den neu rekrutierten John Stewart verfolgen, wie sie in eine Mordermittlung hineingezogen werden.

Das entpuppt sich bald als Ausgangspunkt für etwas viel Größeres mit kosmischen Verbindungen, und in diesem neuen Trailer bekommen wir endlich etwas mehr Action zu sehen, darunter grüne Energie und viele Superkräfte. Lanterns verspricht, bodenständiges Drama mit klassischer DC-Action zu verbinden, und wenn alles nach Plan läuft, feiert die Serie am 16. August Premiere, und unten könnt ihr euch den neuen Teaser-Trailer ansehen.

Freust du dich auf Lanterns ?

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