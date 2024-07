Haie mit Kokain im Körper gefunden

HQ

Da Schmuggler Drogen in Gewässer kippen, haben Wissenschaftler lange Zeit erwartet, dass es Auswirkungen auf die Tierwelt in den Gewässern geben würde. Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass Drogen in die Systeme der Meerestiere gelangen.

Laut Sky News sezierten Wissenschaftler 13 brasilianische Spitznasenhaie von kleinen Fischereifahrzeugen aus. Diese Haie leben an der Küste und sind daher mit größerer Wahrscheinlichkeit von Verschmutzung aller Art betroffen.

Muskel- und Lebergewebe wurden untersucht und bei allen Haien wurde Kokain in ihren Systemen gefunden, mit einer Konzentration, die 100-mal höher war als die anderer gefundener Wasserlebewesen. Wir sind uns noch nicht sicher, was das für die Haie bedeutet, aber es bedeutet, dass Kokain in ihren Körper gelangt.

