Haie greifen in diesem kommenden Katastrophenfilm ein Flugzeug an

Wenn Sie sich nach einem neuen Katastrophenfilm gesehnt haben, hat Altitude Films den perfekten Streifen für Sie. No Way Up ist ein Thriller, der nächsten Monat, am 16. Februar 2024, in dem Flugzeugpassagiere gegen angreifende Haie kämpfen.

Zweifellos haben Sie das gelesen und bleiben mit mehr Fragen als Antworten zurück, aber es macht tatsächlich viel Sinn. Der Film folgt den Überlebenden eines Flugzeugabsturzes, die sich auf dem Meeresboden wiederfinden und nicht nur mit der Herausforderung der begrenzten Sauerstoffversorgung, sondern auch mit der Bedrohung durch gefräßige Haie zu kämpfen haben. Die Inhaltsangabe für den Film lautet wie folgt:

"No Way Up ist eine hochkonzeptionelle Kombination aus Katastrophenfilm und Survival-Thriller, in der Charaktere mit sehr unterschiedlichen Hintergründen zusammengewürfelt werden, als das Flugzeug, in dem sie reisen, in den Pazifischen Ozean stürzt.

"Das havarierte Flugzeug kommt gefährlich nahe am Rand einer bodenlosen Schlucht zum Liegen, wobei die überlebenden Passagiere und die Besatzung in einem Luftloch gefangen sind. Da ihr Luftvorrat schnell zur Neige geht, beginnt ein albtraumhafter Überlebenskampf, in dem Gefahren von allen Seiten auf sie zukommen."

Der Film wird nächsten Monat in einigen Kinos debütieren, aber auch als VOD, und um zu sehen, ob dies etwas ist, nach dem Sie Ausschau halten sollten, sehen Sie sich den Trailer zu No Way Up unten an.