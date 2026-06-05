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Haex
Highlight: SGF 2026-Berichterstattung

Haex ist ein brandneues Spiel von den Entwicklern von Little Nightmares und The Division

Haex ist ein neues Action-Adventure Open-World-Spiel vom neuen Studio Dead Astronauts.

Das schwedische Debütstudio Dead Astronauts betrat heute Abend bei den Game Awards die Bühne und präsentierte den neuen Action-Adventure-Open-World-Shooter, der sofort mit einem Trailer unsere Aufmerksamkeit fesselte, der mit einer Robotersprache begann, der wie der Typ klang, der in dieser einen Dune-Szene spricht, in der die Sardukar zum Kampf gerufen werden.

Das Spiel sieht aus wie eine Mischung aus Sci-Fi, klassischer FPS-Action und etwas Parkour, denn wir tauchen in eine riesige würfelförmige Struktur ein, kämpfen gegen halbnackte graue Menschen und klettern durch kantige Umgebungen. Es sieht definitiv nach einem Koop-Modus aus, denn wir sehen unsere Perspektivfigur mit ein paar Freunden im Trailer.

Haex erscheint im Jahr 2027, mit bisher nur Steam als Release-Plattform. Das Spiel sieht sehr aus wie ein Extraktions-Shooter, scheint aber kein PvPvE-Element zu haben. Stattdessen gehst du einfach mit deinen Brüdern in den Würfel und gehst raus, bevor er den ganzen Boden um dich herum zerstört.

HQ

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