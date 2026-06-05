Haex ist ein brandneues Spiel von den Entwicklern von Little Nightmares und The Division

Das schwedische Debütstudio Dead Astronauts betrat heute Abend bei den Game Awards die Bühne und präsentierte den neuen Action-Adventure-Open-World-Shooter, der sofort mit einem Trailer unsere Aufmerksamkeit fesselte, der mit einer Robotersprache begann, der wie der Typ klang, der in dieser einen Dune-Szene spricht, in der die Sardukar zum Kampf gerufen werden.

Das Spiel sieht aus wie eine Mischung aus Sci-Fi, klassischer FPS-Action und etwas Parkour, denn wir tauchen in eine riesige würfelförmige Struktur ein, kämpfen gegen halbnackte graue Menschen und klettern durch kantige Umgebungen. Es sieht definitiv nach einem Koop-Modus aus, denn wir sehen unsere Perspektivfigur mit ein paar Freunden im Trailer.

Haex erscheint im Jahr 2027, mit bisher nur Steam als Release-Plattform. Das Spiel sieht sehr aus wie ein Extraktions-Shooter, scheint aber kein PvPvE-Element zu haben. Stattdessen gehst du einfach mit deinen Brüdern in den Würfel und gehst raus, bevor er den ganzen Boden um dich herum zerstört.