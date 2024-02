Hadoque möchte, dass du neugierig bist und dich emotional mit Ultros verbindest.

HQ

Ohne Zweifel ist Hadoques Ultros eines der aufregendsten Indie-Spiele dieses Monats. Der Metroidvania-Titel zeichnet sich durch einen psychedelischen und seltsamen Kunststil aus, während die Handlung in der Gebärmutter eines kosmischen Wesens spielt. Unnötig zu erwähnen, dass es durch und durch ein sehr einzigartiges Projekt ist.

Aber wenn das der Fall ist, wie hat das Entwicklerteam versucht, Ultros auf eine Art und Weise zu präsentieren, die die Fans anspricht? Wir haben mit dem Narrative Designer und Autor Pelle Cahndlerby gesprochen, um mehr über Ultros, seine Inspirationen und wie es Emotionen vermitteln will, zu erfahren.

Im Gespräch mit Gamereactor sagte Cahndlerby: "Ich denke, ihr solltet euch erst einmal wirklich genau überlegen, was ich präsentieren möchte. Was soll ich den Leuten mit auf den Weg geben? Müssen sie alles verstehen? Und ich meine, ich liebe David Lynch und seine Arbeit. Und wenn Sie jemals einen Film oder eine Serie von ihm gesehen haben, wie viel haben Sie wirklich bekommen? Aber wie viel hast du wirklich gefühlt, als du es gesehen hast? Worüber haben Sie nachgedacht? Was hast du in den Vibes, den Stimmungen, den Farben, den Winkeln der Dinge gefühlt?

"Ein Spiel zu schreiben ist also nicht wie ein Buch zu schreiben. Ein Spiel zu schreiben ist nicht wie die meisten Serien oder Filme, oder? Man muss daran denken, dass der Spieler seine eigenen Entscheidungen treffen wird. Deine Aufgabe ist es also, ihnen zu helfen, ihnen zu helfen, neugierig zu sein. Und wenn man an einen Punkt kommt, an dem man das Gefühl hat, ja, ich habe eine Botschaft, von der ich wirklich nicht möchte, dass sie sie hier verpassen, dann muss man sehen, wie ich das vermitteln kann, indem ich mehr Worte verwende. Weißt du, manche Leute mögen wirklich keine Worte, oder? Manche Menschen lesen keinen Text. Und dann schaut man sich als Narrative Designer die Umgebung an. Was können wir mit dem, was uns umgibt, sagen? Sind es die Farben, die Objekte, die Suggestivität, wie du in den Raum gekommen bist? Sagt dir das etwas?"

Cahndlerby fuhr fort: "Aber wenn man es in einem Spiel schafft, ist es so, als müsste man immer daran denken, dass es irgendwo landen muss. Ich weiß, was ich sehe, wenn ich mir das Spiel anschaue, hoffentlich. Aber wie werden die Leute, die es spielen, es sehen? Wer weiß?"

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, in dem wir auch über die Kernthemen von Ultros, seinen ungewöhnlichen Grafikstil und die Art und Weise sprechen, wie das Team einen zyklischen Metroidvania-Ansatz verfeinert und implementiert hat.