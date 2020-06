Hades: Supergiant veröffentlicht letztes, großes Update vor dem Launch

Mit "The Blood Prince" steht aktuell das letzte Content-Update der Early-Access-Phase von Hades bereit, dem Roguelite-Actionspiel von Supergiant Games. Sie werden das Spiel im Laufe des Jahres auf dem PC veröffentlichen und zum Launch das wahre Spielende einfügen. Das Update fügt ein bisschen etwas von allen Aspekten hinzu, die das Spiel in seiner jetzigen Phase bereits anbietet: neue Gegner, Upgrades, Late-Game-Dekorationen und eine weitere Figur der griechischen Mythologie - den Fährmann Charon. Es gibt ein neues Gebiet mit einem "versteckten" Boss, aber all die Kleinigkeiten könnt ihr hier im Detail nachlesen.

Hades steht auf Steam und im Epic Games Store bereit und hängt seit Ende 2018 im Early Access. Bis zum Start soll das Spiel feingeschliffen, lokalisiert und an alle PC-Plattformen optimal angepasst werden. An weiteren Versionen für die Konsolen wird wohl ebenfalls gearbeitet, aber bislang ist das Team nicht in der Lage, uns konkrete Pläne mitzuteilen.

Quelle: Supergiant Games.