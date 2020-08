Hades schnetzelt pünktlich mit Version 1.0 auch auf Nintendo Switch

Supergiant Games haben die Ehre gehabt, den heutigen Nintendo Indie World Showcase einzuleiten, um den Launch-Trailer ihres Roguelites Hades zu präsentieren. Der Titel wird im Herbst, sprich in wenigen Wochen auf PC und (und das ist neu) Nintendo Switch erscheinen. Die Entwickler konnten außerdem bestätigen, dass es eine Möglichkeit gibt, seine bereits erstellten Speicherstände vom PC auf die Nintendo Switch zu übertragen. Version 1.0 lässt schon knapp 18 Monate lang auf sich warten, aber bald ist es so weit. Ein sehr schicker Trailer verrät euch mehr zum göttlichen Spiel in der griechischen Unterwelt.

