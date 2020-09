Hades: Savegame-Transfer nicht rechtzeitig zum Start fertig

In wenigen Wochen wird das Roguelite-Actionspiel Hades auf der Nintendo Switch erscheinen und die Spieler durch die griechische Unterwelt scheuchen. Als die Entwickler Supergiant Games vor einigen Wochen die Veröffentlichung der Spielversion 1.0 eingrenzten und gleichzeitig die Unterstützung der Hybridkonsole bestätigten, versprach das Team, dass Early-Access-Spieler aus dem Epic Games Store und Steam zum Start ihre Speicherstände vom PC auf die Switch übertragen könnten. Das scheint nun aber doch ein größeres Problem zu werden, als die US-Amerikaner zunächst angenommen haben.

Via Twitter teilte Supergiant mit, dass Hades diese Cross-Save-Funktionalität mit Update v1.0 nicht unterstützen werde. Das Studio will das fast fertige Spiel nicht zurückzustellen, um das versprochene Feature, das offenbar weitere Erarbeitung bedarf, zusammen zu veröffentlichen und bittet die Fans stattdessen um Geduld. Speicherstände sollen sich in Zukunft zwischen den Plattformen übertragen lassen, doch ob das noch dieses Jahr möglich sein wird, ist nicht garantiert.